В чем преимущество настольных газовых плит?

Настольные газовые плиты – это аналог обычной варочной поверхности. Их отличие заключается в том, что их не нужно встраивать в кухонную поверхность. Такие плиты можно поставить на стол, тумбу или какую-либо другую устойчивую поверхность.

Настольные плиты имеют небольшой вес и размеры. Поэтому, они компактны, удобны и мобильны. Эти приборы становятся лучшим решением для помещения небольших размеров, дачи, загородного дома или туристических походов.

Еще одно преимущество такой плиты – удобное подключение. Некоторые модели могут подключаться к источнику магистрального газа в доме. Другие можно использовать с помощью газового баллона. Среди плит также встречаются модели, которые имеют комбинированный тип подключения. Они наиболее универсальные и практичные.

Если вы ищете вариант для туристических походов, вам подойдут те варианты, которые можно подключать к газовым баллонам. С ними вы сможете готовить пищу даже на природе.

Если вы в поисках качественной плиты, обратите внимание на ассортимент техники украинской торговой марки Ventolux. Бренд представлен на рынке с 2005 года. За это время он успел завоевать доверие потребителей за счет надежности и высокого качества выпускаемой техники. В ассортименте торговой марки представлены разные виды настольных газовых плит. Ознакомиться с ними можно на сайте: https://ventolux.ua/ru/nastol-nye-plity/Nastolnyie-gazovyie-plityi. Далее мы расскажем о том, как выбрать плиту для домашнего и выездного использования.

На что обратить внимание при выборе газовой плиты?

Количество конфорок. Настольные плиты могут иметь одну, две, три или четыре конфорки. Подбирайте количество в зависимости от того, насколько часто и для каких целей вы будете использовать плиту. Если вы ищете полноценный вариант для приготовления пищи для большого количества людей, обратите внимание на модели с тремя или четырьмя конфорками. Если вам нужен компактный вариант для использования на даче или природе – одной или двух конфорок будет вполне достаточно.

Тип поверхности. Плиты выпускают в нескольких разных вариантах: эмалированные, стальные, чугунные и стеклокерамические. Если вам нужна очень прочная поверхность, наиболее подходящим вариантом будет плита из эмали. Они будут служить вам долго и особенно хорошо подходят для использования на природе, так как не боятся ни термических, ни механических повреждений. Не уступают по износостойкости также чугунные и стальные плиты. Стеклокерамическое покрытие плит выглядит наиболее презентабельно и роскошно. Такой вариант не подойдет для туристического похода, но на домашней кухне будет смотреться изысканно. Стеклокерамические плиты необходимо использовать бережно, так как на них со временем могут оставаться мелкие царапины. Однако, при деликатном очищении, такая плита будет служить вам долго и станет отличным дополнением интерьера.