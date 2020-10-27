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В чем причина: в Харькове закрылся "MсDonald’s"
В Харькове закрылся ресторан быстрого питания "McDonald’s", расположенный на улице Пушкинской, 37 (станция метро "Архитектора Бекетова"). Об этом сообщили очевидцы.
По их словам, ресторан закрыт на реконструкцию.
Фото: ХС
В компании "McDonald’s" Vgorode подтвердили закрытие ресторана.
"Заведение временно закрыто, открытие планируется в следующем месяце", — сообщили Vgorode в компании.
Фото: Труха
Фото: ХС
Источник: kh.vgorode.ua/
Темы: харьков
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