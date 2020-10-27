В чем причина: в Харькове закрылся "MсDonald’s"

В Харькове закрылся ресторан быстрого питания "McDonald’s", расположенный на улице Пушкинской, 37 (станция метро "Архитектора Бекетова"). Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, ресторан закрыт на реконструкцию.

Фото: ХС

В компании "McDonald’s" Vgorode подтвердили закрытие ресторана.

"Заведение временно закрыто, открытие планируется в следующем месяце", — сообщили Vgorode в компании.

Фото: Труха

Фото: ХС

Источник: kh.vgorode.ua/

Новости портала «Весь Харьков»