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В чем причина: в Харькове закрылся "MсDonald’s"

В чем причина: в Харькове закрылся MсDonald’s

В Харькове закрылся ресторан быстрого питания "McDonald’s", расположенный на улице Пушкинской, 37 (станция метро "Архитектора Бекетова"). Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, ресторан закрыт на реконструкцию.

 

Фото: ХС

Фото: ХС

В компании "McDonald’s" Vgorode подтвердили закрытие ресторана.

"Заведение временно закрыто, открытие планируется в следующем месяце", — сообщили Vgorode в компании.

 

Фото: Труха

Фото: Труха

 

Фото: ХС

Фото: ХС

 

Источник: kh.vgorode.ua/

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Темы: харьков

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