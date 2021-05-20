В цветах и без макияжа. Подборка новых фото Аллы Пугачевой, которые доказывают – она остановила старость

Недавно Максим Галкин показал фотографию Аллы Борисовны, которую сделал в цветнике на территории собственного особняка. Там 72-летняя певица позировала без макияжа и в сарафане, который открывает плечи певицы и звезды эстрады.

Мы решили опубликовать еще несколько ее архивных фото, где звезда позировала без макияжа — в домашней одежде.

На кадрах видны и издержки возраста, и морщинки, и неровный тон лица. Однако каждая фотография подтверждает — в своем возрасте Алла Борисовна довольно стройная, ухоженная, и она не тратит никаких денег на косметологов.

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Ранее у нее был даже опыт пластической хирургии, однако в определенный момент, после одной неудачной и опасной операции Примадонна раз и навсегда отказалась от пластики. Однажды во время операции случилось заражение крови, и врачи долго откачивали именитую артистку. После того случая, который едва не стал летальным, Алла поклялась — больше никаких пластических операций. И приняла естественное старение, которое все равно иногда пытается скрыть косметическими средствами и фильтрами фоторедакторов.

Источник: 1 Минута