В Экопарке родился самец японской макаки

У пары японских макак Гертруды и Феди недавно родился малыш. Это не первое потомство у этой пары, рассказывают в Экопарке. Заботливая мама со своим мальчиком находится почти постоянно - ухаживает, кормит и массирует ему десна, чтобы быстрее росли зубы, объясняет начальник сектора приматов Ольга Прокопова.

Ольга Прокопова, начальник сектора приматов "Фельдман Экопарк"

Она полностью поглощена ухаживанием за малышом она его вот мы сейчас наблюдали как она его облизует . Это у них утром такое как утренний моцион. То есть это вместо душа, вместо умывания для ребенка и чистинья зубов. Она глазки вымыла ему, просмотрела всё тело.

Все время малыш проводит с мамой макакой, крепко вцепившись в ее мех. Впрочем, по словам Ольги Прокоповой, самка уже понемногу отпускает с себя детеныша, хотя далеко отходить не дает. В вольере кроме семейства макак проживают еще два самца и одна старушка самка. Федя и Гертруда, здесь главные макаки, ​​рассказывает Ольга Прокопова.

Ольга Прокопова, начальник сектора приматов "Фельдман Экопарк"

Федя у нас альфа-самец он в группе самый главный, он контролирует всё к еде подходит самый первый. В жизни ребёнка участия практически не принимает, только если ему самка позволит подойти к нему, только тогда он подходит. И то он может понюхать там, в руки она его не даёт.

В рацион семейства макак сейчас входят все сезонные овощи и фрукты. На завтрак - кабачки, помидоры, огурцы и другие овощи, а на ужин - мандарины, бананы, яблоки и виноград. И специально для кормящей мамы добавляют обязательно орехи, чтобы молоко было более жирным специально для пушистого малыша. Уже через месяц прогнозируют специалисты, маленький начнет подъедать, но маминым молоком он будет питаться примерно до полугода.

Агентство Телевидения Новости