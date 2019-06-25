В Европе начинается период летних распродаж: календарь скидок

В европейских странах, куда летом едут многие туристы, начинается сезон больших распродаж. В это время те, кто не испугался жары, смогут приобрести товары модных брендов со скидкой до 70%.

Как сообщает Salery.ru, в магазинах Франции период летних скидок начинается в последнюю среду июня и длится до шести недель. В большинстве регионов Франции распродажи стартуют 26 июня.

Однако в Приморских Альпах и Восточных Пиренеях период летних скидок продлится с 3 июля по 13 августа, а на Корсике – с 10 июля по 20 августа.

В Европе будет жарко так же, как в Сахаре Африка в Украине и Европе: 13 советов, как пережить жару Давайте пропустим этот абзац и сразу переходим к следующему) На заморских территориях Франции – свой график летних распродаж: на островах Сен-Пьер и Микелон – с 17 июля по 28 августа, в Гваделупе – с 28 сентября по 8 ноября, во Французской Гвиане и на Мартинике – с 3 октября по 13 ноября, на островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми – с 12 октября по 23 ноября.

21 июня – начало летних распродаж в магазинах Мадрида. В целом на территории Испании период скидок продлится с 1 июля по 31 августа, в Валенсии – с 27 июня по 3 сентября, в Галисии и Стране Басков – с 1 июля по 30 сентября.

Официальная дата начала летних распродаж в Италии – 6 июля. В регионе Лацио (Рим) распродажи продлятся до 16 августа, в Валле-д’Аоста — до 20 августа, в Пьемонте – до 26 августа, в Абруццо – до 29 августа, а в регионах Кампания, Эмилия-Романья, Ломбардия (Милан), Молизе, Тоскана, Умбрия и на острове Сардиния период летних скидок продлится до 30 августа. В Лигурии летние распродажи продлятся с 1 июля по 14 августа, на Сицилии – с 1 июля по 15 сентября, а в регионе Базиликата – с 2 июля по 2 сентября. В Венето распродажи пройдут до 31 августа, в Калабрии и Марке – до 1 сентября, в Апулии – до 15 сентября, а в регионе Фриули-Венеция-Джулия будет самый долгий период скидок – до 30 сентября.





Источник: experttur.com

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