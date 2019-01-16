В Фельдман Экопарк первое пополнение в 2019 году - у обезьян

В Фельдман Экопарк родился детеныш у зеленой мартышки.

Об этом сообщили в пресс-службе Экопарка.

Это первое в 2019 году обезьянье пополнение, отметили в .

Сейчас малыш вместе с мамой находится в отдельном боксе.

По словам ветеринаров мультикомплекса, чувствуют они себя хорошо.

«Мать кормит новорожденного самостоятельно, заботливо ухаживает за ним, никого близко не подпуская (поэтому пока не можем уточнить пол малыша). Сразу после родов в целях безопасности мы изолировали их от основной группы, в которую входит 16 взрослых зеленых мартышек. Если все будет нормально, то через несколько недель воссоединим их с родственниками», - рассказали специалисты Фельдман Экопарк.

В Экопарке отметили, что зеленые мартышки – небольшие проворные создания с зеленой «шапочкой» на голове, которая и дала им название - достаточно распространенный вид обезьян. Их родина – Западная Африка, но благодаря человеку они еще в 17-м веке освоили острова Карибского бассейна.

В пресс-службе отметили также, что в Фельдман Экопарк пополнение у обезъян – явление достаточно частое.

Только в 2018 году родилось 25 обезьянок. Среди них, например, появившийся на свет в конце прошлого ноября детеныш бурого капуцина - сейчас он подрастет вместе с еще четырьмя сородичами.

Напомним, что коллекция приматов Фельдман Экопарк — одна из самых больших в Восточной Европе. В ней около 250 особей более 30 видов, многие из которых занесены в Международную Красную книгу.

Агентство Телевидения Новости