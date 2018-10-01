В Фельдман Экопарк проводили сентябрь грандиозной выставкой собак

Всеукраинская выставка собак «Осенний бал – 2018» собрала в этом году в Фельдман Экопарк рекордное количество участников и зрителей, став главным событием последних выходных сентября.

Собаководы со всей страны привезли своих питомцев, чтобы продемонстрировать их красоту и таланты. Почти полтысячи четверолапых самых разных пород соревновались в ловкости, сообразительности, умении выполнять команды, а профессиональное международное жюри тестировало и оценивало их внешний вид в соответствии с племенными стандартами и присуждало награды победителям.

Более 7000 гостей приехали посмотреть на это масштабное кинологическое шоу, которое уже в четвертый раз проходит на территории Социально-гуманитарного мультикомплекса Фельдман Экопарк. Выставка традиционно прошла под патронатом Международного благотворительного фонда «Фонд Александра Фельдмана» при организационным участии Харьковского городского отделения Кинологического союза Украины «Природа» и питомника молоссов Santa House Feldman.

«С каждым годом уровень выставки растёт, а участников становится все больше. Мы стараемся делать все, чтобы и конкурсантам было интересно и комфортно, - рассказал соорганизатор выставки, директор питомника Santa House Feldman Валерий Уваров. – Выставка имеет ранг САС и статус всеукраинской, что уже многое говорит профессионалам о ее престижности. Ну, а нашим гостям – и взрослым, и детям – она интересна в первую очередь большим количеством разнообразных редких пород и показательными выступлениями».

В программе выставки, кроме рингов для разных пород собак, а здесь были представлены и достаточно редкие, в том числе испанские алано и корейские мастиффы – питомцы Santa House Feldman, были соревнования по преодолению препятствий – аджилити и выступления служебных собак – мондьоринг. Также свое мастерство продемонстрировали профессиональные грумеры – «собачьи парикмахеры», кроме того, состоялся костюмированный конкурс красоты собак и их владельцев «Я такой красивый».

Многочисленным посетителям «Осеннего бала – 2018» запомнилась не только сама выставка собак, но и сопровождавшая его насыщенная развлекательная программа. Взрослые и дети смогли поучаствовать в веселых викторинах, флешмобах, познавательных мастер-классах, сделать селфи в тематических фотозонах. Корме того, параллельно в Фельдман Экопарк проходила масса захватывающих событий: рыцарский турнир в «Княжей Слободе», закрытия сезона велогонок «Ж.У.К.», празднование иудейского Суккота. Все вместе они создали прекрасную атмосферу завершения первого месяца золотой осени, а уже на следующих, первых в октябре выходных стартует самое ожидаемое событие сезона – «Бал хризантем».

Агентство Телевидения Новости