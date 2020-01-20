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В Голливуде сняли фильм ужасов про женщину из орловской глубинки

В Голливуде сняли фильм ужасов про женщину из орловской глубинки

(Без грима, декораций и сценария)

На экраны вышел фильм американского режиссера Майкла С. Ойедра «Русская невеста», повествующий о женщине из города Ливны, Орловской области, сбежавшей в США вместе с 11-летней дочерью от мужа-алкоголика.

Нина приезжает к американскому пенсионеру Карлу Фредерику, который раньше работал пластическим хирургом. Новая жизнь орловчанки, казалось бы, складывается удачно. Однако вскоре в доме начинают происходить странные вещи.

«Русская невеста» снят в жанре триллер и ужасы. Главные роли в нем сыграли Оксана Орлан и Кристина Пименова.

Источник: region.center

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Темы: кино

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