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В Харьков едет арт-поезд фестиваля ГогольTRAIN (ФОТО)

В Харьков едет арт-поезд фестиваля ГогольTRAIN (ФОТО)

В рамках мероприятий по празднованию 30-й годовщины независимости Украины “Укрзалізниця” запустила поезд, в котором состоится мобильный форум молодежи.

В Харьков едет арт-поезд фестиваля ГогольTRAIN (ФОТО)

13 августа в Украине стартовал ежегодный мультидисциплинарный международный фестиваль современного искусства, который сочетает театр, музыку, кино, литературу, визуальное искусство и образовательную программу в вагонах одного арт-поезда – ГогольTRAIN. Об этом сообщили в пресс-центре “Укрзалізниці”.

В Харьков едет арт-поезд фестиваля ГогольTRAIN (ФОТО)

Вагоны поезда разрисованы художниками со всей страны. В этом году к 30-летию независимости Украины в рамках фестиваля из Киева отправят шесть рейсов в разные города, где ГогольTRAIN посетить различные культурные мероприятия:

В Харьков едет арт-поезд фестиваля ГогольTRAIN (ФОТО)

13.08.2021 Киев – Одесса / 21.08.2021 Одесса – Киев — Одесский международный кинофестиваль, Одесса.

27.08.2021 Киев – Каменец-Подольский / 29.08.2021 Каменец-Подольский – Киев — Respublica Fest, Каменец-Подольский.

03.09.2021 Киев – Херсон / 05.09.2021 Херсон – Киев — Dream ГОГОЛЬFEST, Херсон.

10.09.2021 Киев – Харьков / 12.09.2021 Харьков – Киев — Parade Fest, Харьков.

17.09.2021 Киев – Львов / 20.09.2021 Львов – Киев — Book Forum, Львов.

01.10.2021 Киев – Днепр / 03.10.2021 Днепр – Киев — DniPRO ГОГОЛЬFEST, Днепр.

В Харьков едет арт-поезд фестиваля ГогольTRAIN (ФОТО)

Источник: objectiv.tv

Автор: София Красникова

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