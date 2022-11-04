В Харкові мешканці багатоповерхівки самостійно облаштували підвал: є кінотеатр та wi-fi

Нестандартний підвал-сховище облаштували мешканці багатоповерхового будинку в спальному районі Харкова. Тут є вода, електрика, інтернет, санвузол та навіть пральна машина.

Ігор

Что у меня было дома, то и принес – преходной кран, это гусак, смеситель от кухонного крана. Прилепил, все. Выдал и пошло. Потом нам жутко повезло. Спросили, нужна ли машинка. Блин, конечно нужна. Установили и уже тут начало превращаться в дом, где мы можем обитать.

Не забули й про літніх людей – вхід зроблено таким чином, щоб пенсіонерам було зручно.

Марина

Здесь была просто досточка. И мы чтоб те, кто плохо ходит.. мы их вообще подталкивали. У нас в доме живет 97 пенсионеров, половина ходит с палочкой, у многих артриты. Дверь эту в первый месяц войны выгибало, мы ее варили, и под обстрелами, т.к. было минус 18. И это мы подготовили к зиме, так оня теперь выглядит. Зато теперь очень тепло. Те, у которих палочки – левой стороны… Это мы сделали перила из забора, в который попало возле 2 подъезда. Забори з арматуры. Мы его повыгибали, сварили и вот что получилось.

Подумали й про опалення – хочуть встановити кілька печей та збирають паливо.

Ігор

Это будет отопление для буржуек, буржуйки будем ставить. Также для меня это стройматериал. Все что меняют, выкидывают, из сгоревшего дома. Если посмотреть – местами есть подгоревшие.

Галина Іванівна

Это была наша кухня, тут стояла кастрюля литров на 20. Мы здесь варили, делали все, подготавливали. И готовили все по очереди. Нас было 25 человек в комнате и дня три мы дежурили. Спрашивали, что что будет. Рагу готовили, волонтеры капусту привозили, чтоб она не пропала. Очень хорошо шел борщ.

Є в підвалі й місце для відпочинку з кінотеатром. Вайфаєм поділився сусід з першого поверху.

Ігор

Из квартиры идет вайфай, мы с ним договорились, чтоб оставил. Картинки люди выкидывали, им это не нужно. Облагораживали, чтоб не были серые стены, чтоб обстановка морально не давила, хоть чем-то разукрасить. Здесь у нас был кинотеатр ставили монитор, ноутбук, садились кругом и смотрели вильмы, которые были записаны.

У чоловіка дві доньки – молодша Аріана, старша Агата. Правилами повітряної тривоги вони досі не нехтують, каже Ігор.

Ігор

Заходишь в подвал, детей сюда, самое безопасное место и слушаем. Когда все закончится – начинаем выходить наверх. Смотрим, все ли в порядке, нет ли разрушений. Они мечтают, чтоб все это поскорее закончилось. Вылезти наружу, увидеть друзей, все ж разъехались. В этом замкнутом пространстве 5 детей, они между собой ссорятся. Если раньше они дружили, то сейчас они ссорятся из-за того, что им некуда деть. Это как в обществе – человек человеку волк, и они начинают это проявлять. Это то, чего я боялся в принципе. Агата у меня спросила: «Мы до ДР Арины доживем?» Это в мае. Я говорю – я не знаю. А она: «А цветы мы увидим?» Я говорю – я не знаю, не могу обещать, ты слышала, как в дом попали. Она говорит – папа, давай тогда нарисуем цветы, чтоб поздравить Арину с ДР. И после этого она начала рисовать по всему подвалу. А это чтоб Арина вышла и увидела цветы.

Дітей спочатку було більше й тільки у квітні дорослі почали дозволяти їм виходити на вулицю.

Тамара

10 человек было детей в подвале. Во тони тут сидели, играли, разрисовывали стены. Очень сильно бомбили. Игрушки – это кто что давал, сносили. Некоторые с мусорки принесли. Вот робот без батареек, кто-то выбросил, а мы его забрали. Вот это все игрушки и спасибо сосед поделился вайфаем, они тут сидели еще с телефонами. Чем-то нужно было загиматься и меньше слышать бомбежки.

У спільній з сусіднім будинком стіні зробили невеличкий отвір, щоб мінятися з сусідами продуктами.

Ігор

Просто туда кричим, чтобы подошли. Или по телефону, если связь есть.И туда пролазили, и оттуда к нам пролазили. Просто думали, что если здесь будет заваливать, сюда дети первые смогут легко пролезть. Сюда детей – и они выходят с той стороны. Или наоборот.

Стіна не опорна та на міцність будівлі створення аварійного виходу не вплинуло, кажуть мешканці.





Агентство Телевидения Новости