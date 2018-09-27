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В Харьков приедет "рабыня Изаура"
В Харьков приедет актриса бразильского сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантос, которая сыграла роль главной героини.
Об этом сообщил телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров на свой странице в Фейсбук.
Как сообщил Дмитрий, он уговорил актрису посетить Украину.
В рамках их совместного мини-тура, посвященного старту нового сезона в Бразилии, Луселия посетит только 6 городов Украины: это - Харьков, Днепр, Киев, Ужгород, Черновцы и Одесса.
В Харькове встреча с актрисой пройдет 20 октября в 12-00 во Дворце студентов Национального Юридического университета им. Я. Мудрого.
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