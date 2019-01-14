В Харкові вперше пройшли інтернаціональні “Етновечорниці”

“Етновечорниці” – це фінальний захід “Вертеп-Фесту”, мета якого - зблизити не тільки мешканців різних регіонів України, але і носіїв різних етнічних та культурних традицій між собою через розповіді про традиції, спільні танці та співи. “Етновечорниці” відбулися на другий день “Веретеп-фесту 2019” 13 січня та зібрали більше півтисячі людей - представників колективів ІІІ Всеукраїнського фестивалю вертепів з різних регіонів від Заходу до Сходу України, включаючи Харків і область, до яких приєдналися представники восьми етнічних спільнот міста. Й учасники, й організатори наголошують, що не знають аналогів подібного за масштабом та форматом заходу в Україні.

Ідея “Етновечорниць” виникла у організаторів ”Вертеп-фесту”за результатами попередніх двох фестивалів. Організатори дійшли висновків, що насичена програма “Вертеп-фесту” не залишає колективам часу на спілкування та культурний обмін між собою. Так виникла ідея організувати можливість неформального спілкування, і саме тому 13 січня на Арт-заводі “Механіка” вперше в історії Всеукраїнського фестивалю вертепів пройшли запальні “Етновечорниці”.

На цьому заході разом з вертепними і колядними колективами спілкувалися та веселилися представники восьми етнічних спільнот Харкова: вірменської, азербайджанської, казахської, таджикської, грузинської, башкирської, німецької та грецької. Захід розпочався з флешмобу “Калина”: 150 учасників “Етновечорниць” різних національностей утворили “грона калини”, тримаючи в руках зелені стрічки (гілки) і червоні кола (ягоди) та заспівали “Одна калина за вікном, одна родина за столом...”. Таким чином учасники флешмобу проілюстрували приказку "Без калини немає України" та свою єдність. Ще один танцювальний флешмоб підготували студенти Української Академії лідерства

“Це новий формат фольклорного свята, - розповідає керівниця заходу "Слобожанські етновечорниці" Ірина Маркевич.- Зазвичай фольклорні свята присвячені традиціям однієї національності. Але Україна, зокрема, Харківщина - дуже багата на різноманітні культурні традиції. І “Вертеп-фест” - унікальна можливість познайомитися і краще пізнати один одного, встановити і посилити зв’язки між людьми з різних регіонів, культурних традицій і поколінь. Ми хотіли підкреслити, що, не дивлячись на те, що ми різні за походженням, ми всі однаково любимо Україну, разом її розбудовуємо та захищаємо”.

Всі учасники і організатори заходу відмітили, що “Етновечорниці” вийшли дуже теплими та дружніми: присутнім вдалося познайомитися між собою ближче в неформальній обстановці, обмінятися фольклорними скарбами своїх регіонів, знайти нових друзів, показати свої традиційні танці, пісні та пригостити один одного стравами національної кухні. Відбулися навіть імпровізовані танцювальні батли між молоддю різних національностей, які розпочали неймовірні студенти Української академії лідерства, а до них приєдналися представники інших колективів та етнічних спільнот. А потім всі об'єдналися в велике коло, щоб разом виконати стародавній народний український танок.

Ведучим “Етновечорниць” був Микола Пазич - лідер фольк-гурту “Яри”, та музики так запалилися енергетикою дійства, що у фіналі заходу гурт відіграв ще цілий концерт, а гості із задоволенням танцювали под їхню музику.

“Етновечорниці” об'єднали людей не тільки різних за національністю, але й за віком - разом веселилися, пригощалися за столами і спілкувалися діти, молодь, люди середнього та поважного віку, як це і має бути у великій родині.

“Представники різних етнічних спільнот Харкова вперше разом беруть участь у одному заході, - поділилася керівниця казахського земляцтва Харкова Макка Каражанова. - І нам це дуже приємно, тому що для нас важливо показати, що ми є в Україні, що Харків багатонаціональний город, в якому завжди була присутня толерантність. Сьогодні було дуже душевно і це обов'язково треба зробити ще однією чудовою традицією Фестивалю. Я впевнена, що різноманітність націй та їх єднання між собою дають і економічний прогрес, і стабільність, і зріст для України”.

Саме об'єднання та згуртування країни вважають головною метою “Вертеп-фесту” його організатори - БО “Благодійний фонд “Харків з тобою”. Вони бачать, як з кожним Фестивалем зростає тенденція до відродження народних традицій та посилюється українська ідентичність. Вони впевнені, що люди із задоволенням присутні на Всеукраїнському фестивалі вертепів, бо він дає їм емоційну підтримку і почуття єднання народу. Вже традиційну для “Вертеп-фесту” акцію одночасного виконання колядки «Нова радість стала» в цьому році побажало підтримати більше 30 міст і сіл України та представники 6 європейських держав: Великої Британії, Німеччини, Франції, Польщі, Австрії та Нідерландів. В Харкові її заспівали на площі Свободи 12 січня о 14:30 всі учасники та глядачі “Вертеп-фесту” - так відбулося відкриття Фестивалю.

“Відродження чудових вертепних традицій на сході України - це те, що завжди було однією із цілей “Вертеп-Фесту”, - розповідає головна координаторка фестивалю, директорка БО “БФ “Харків з тобою” Олена Рофе-Бекетова. - І ми дуже раді і горді, що Харків стає містом, що об'єднує регіони і традиції. Так 6 січня у Лисичанську відбувся перший Фестиваль вертепів, організатори якого переймали у нас досвід на семінарі “Готуємось до Вертеп-фесту”. З 2017-го року у Фестивалі беруть участь багато гуртів з Луганської та Донецької областей. Для них це можливість, крім іншого, відчути свою причетність до всеукраїнського святкування різдвяних свят і показати це представникам інших регіонів України. Багато міст Луганської та Донецької областей приєдналися і до акції “Нова радість стала”.

Фестивалі об'єднують людей, дарують натхнення, заряджають новими емоціями. Організатори Всеукраїнського фестивалю вертепів вважають, що саме таким став “Вертеп-фест 2019”, на який з'їхалися учасники з Харківської, Луганської, Полтавської, Хмельницької, Донецької, Сумської, Київської, Дніпровської, Рівненській, Чернівецькій, Львівській та Миколаївської областей. Вони прикрасили Харків своїми виступами та подарували харків'янам і гостям міста можливість доторкнутися до автентики справжніх традиційних народних українських гулянь. Виступи відбулися більше ніж на 40 локаціях Харкова - центральних площах, лікарнях, театрах, супермаркетах, ТРЦ, майданчиках в парках міста. Учасники Вертеп-фесту колядували також на станціях метро, допомагаючи мешканцям Харкова перейнятися духом різдвяних свят. Кожен з колективів зробив свій внесок в загальну атмосферу, представляючи традиції свого регіону.

“Серце України б'ється саме тут на Харківщині в ці дні, - зазначила голова ХОДА Юлія Світлична, під патронатом якої відбувся ІІІ “Вертеп-Фест”. - І я впевнена, що воно є достатньо великим, щоб цим добром, радістю і єдністю поділитися з усіма українцями. “Вертеп-фест” надає можливість об'єднувати Схід і Захід, ділитися своїми надбаннями, тому що на культурних особливостях дуже гарно об'єднувати людей. Це те, що сьогодні необхідно Україні - єднати зусилля, направленні на розвиток”.

Нагадаємо, що ІІІ Всеукраїнський фестиваль вертепів “Вертеп-фест 2019” проходив у Харкові 12 і 13 січня і зібрав більше 1000 учасників з близько 100 аматорських та професійних творчих колективів, включаючи учасників обласного календарного фестивалю “Святовид”.

Крім “Етновечорниць”, ключовими подіями Фестивалю стали Вертепна хода, від площі Конституції головною вулицею міста до площі Свободи. Там же відбулася акція одночасного виконання колядки «Нова радість стала». Після відкриття фестивалю колективи роз'їхалися по більш ніж 40 локаціях по всьому Харкову. На другий день відбулися виступи дитячих вертепних гуртів на центральній сцені парку ім. Горького. Закривали “Вертеп-фест 2019” “Етновечорниці”.

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