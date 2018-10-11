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В Харькове открылся РАГС нового образца

В Харькове открылся РАГС нового образца

Формат учреждения подразумевает простоту, доступность и открытость в предоставлении услуг

В Харькове открылся РАГС нового образца

В Харькове открыли первый обновленный РАГС. Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Работающий в формате Open Space центр на Плехановской, 73 в настоящее время единственный в области, однако начальник регионального управления юстиции отметила, что в дальнейшем подобных учреждений станет больше.

"Мы планируем открыть еще два таких центра. Все для того, чтобы повысить качество предоставления услуг населению. Формат Open Space - это доступность, простота и открытость", - рассказала Татьяна Егорова.

В РАГСе нового формата можно получить те же услуги, что предоставлялись ранее: регистрация брака, рождения детей, смена имени и другие.

"Это действительно событие для Харьковской области, которое еще раз доказывает, что все изменения, происходящие в регионе, направлены только на улучшение предоставления услуг для людей", - отметил заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

После торжественного открытия первого в области центра Open Space, в стенах учреждения прошли первые церемонии бракосочетания на украинском и английском языках.

Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском парке имени Горького начала работать площадка для выездных брачных церемоний. Светлая деревянная беседка с навесом расположена неподалеку от кинотеатра "Парк". Пространство без труда может вместить несколько десятков гостей, а задняя стенка беседки украшена большими искусственными цветами. Оформление площадки еще не закончено: в ближайшее время там появится освещение и искусственный газон.

Источник: newsroom.kh.ua

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Темы: свадьба

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