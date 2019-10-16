18 октября в Харькове открывается музей экоплаката "4-й Блок". Проект создан на основе коллекции 10 международных триеннале экоплаката "4-й Блок". За 30 лет была собрана коллекция графики и современного мирового плаката экологической направленности: более 10000 работ из 56 стран. Среди тем: антиядерная проблематика, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, энергетическая безопасность и другие экологические и общественные вопросы.

Музей будет открыт с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00. Вход - бесплатный.

Официальное открытие пройдет в Харьковской государственной академии дизайна и искусства (ул. Искусств, 11) в 15:00.

Справка SQ. Международная выставка "4-й Блок" появилась в 1991 году по инициативе художника-графика, плакатиста, ликвидатора аварии на ЧАЭС профессора ХГАДИ Олега Векленко. В коллекции — работы Фила Рисбека, Пола Шера, Сигео Фукуды, Казумаса Нагаи, Никлауса Трокслера, Алекса Иордана, Анг Сан Су, Яна Райлиха.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»