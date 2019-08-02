В Харькове появилось кафе с енотами (ФОТО)

В Харькове открылась кофейня, где можно не только выпить кофе, но и погладить енота.

Заведение открылось сегодня, 1 августа, пишет "UA:Харьков".

В кофейне обитают два енота-полоскуна Барт и Лиза. Им по четыре месяца. До открытия животные жили дома у предпринимателя Марка Колесникова. По его словам, идея создать кафе с енотами возникла год назад. Перед его открытием была получена консультация ветеринарной академии.

Очень многие люди не могли их видеть даже в зоопарках. Они сидят в вольерах, клетках очень далеко - с ними нельзя контактировать. К нам люди приходят для того, чтобы можно было их хотя бы погладить, - рассказывает Марк.

В кафе - два зала. В одном из них для енотов обустроили отдельную комнату, которая не пропускает шум.

Мы сделали имитации деревьев с корой, пытались максимально соответствовать дикой природе. Еноты ночью вообще не ведут никакой активности. Они как в 20:00 уснули, так утром и проснулись, - рассказывают в кафе.

Работники кофейни предупреждают, что брать енотов на руки против их воли – запрещено.

Основные правила в том, что мы не позволяем их брать на руки силой. Они придут сами и будут играть, они очень социально активны. Еноты не будут никого кусать, если их не пытаться взять силой, - отмечают в кофейне.

Волонтер Дарья Райхельс предупреждает, что к енотам не следует приносить мелкие вещи и украшения.

Источник: sq.com.ua

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