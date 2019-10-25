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В Харькове появился мурал, претендующий на звание самого большого в Украине

В Харькове появился мурал, претендующий на звание самого большого в Украине

Мурал создан на доме по пр. Людвига Свободы, 58 в Шевченковском районе.

Панно нарисовали на трех стенах 16-этажного дома, на нем изображены пять маленьких китов и один большой. По словам одного из авторов произведения, харьковской художницы Анастасии Худяковой, длина мурала составляет 28 м, и это самый большой подобный проект не только в Харькове, но и во всей Украине, – сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Стрит-арт с косатками делали месяц. Роспись художники выполняли в экстремальных условиях – на высоте 48 м. Как отмечают авторы проекта, в ходе работы очень важно было состыковать три стены, поскольку кит поделен на три части, и только с одной точки можно увидеть цельный рисунок.

Видеорепортаж с места создания крупнейшего в Украине стрит-арта. https://youtu.be/sP715ywWfjI

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

Новости портала «Весь Харьков»

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