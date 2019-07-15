В Харькове появится первый в Украине детский музыкальный фильм

В Харькове начали снимать первый в Укарине детский музыкальный фильм, где главный герой - мальчик, который хочет стать программистом.

Съемочный процесс начала на обычном дворе улицы Любви Малой, 34 харьковская видео-артель «Mediagroup8» во главе с режиссером Екатериной Балабай.

«Дронины Мандроны» - полнометражная история о мальчике-программисте Дроне, который упорно мечтает учиться в большой ІТ-компании. Но, попав в детский лагерь, он открывает для себя новый мир, где друзья - это не только цифра в соцсетях, а культура - не пункт в учебнике истории.

«В последние годы национальное сознание украинцев стремительно развивается, поэтому всем нам очень важно сохранить наши культурные ценности. В Украине почти не снимают детского кино - много известных детских фильмов снято во времена СССР, а мы нуждаемся в новых, современных историях, которые заинтересуют молодежь. Мы разработали идею сюжета, где детские приключения переплетаются с познанием украинской культуры, в частности, Петриковской росписи. Кино должно тонко и разумно прививать «вечные ценности» - единство, уважение друг к другу и собственному наследию»- отметила режиссер «Mediagroup8» Екатерина Балабай.

Концепция фильма получила большой отклик среди украинцев - участие в кастинге приняли более 400 детей и 100 взрослых. Главную роль Дрони получил 12-летний харьковчанин Степан Кравец. Его дебютом в кино стала сцены отъезда в детский лагерь.

«О кастинге я узнал от сестры, с которой занимаюсь в театральной студии. Мне понравилась история, я решил попробовать свои силы - и у меня получилось! Быть на съемочной площадке - это кайф, но после театра немного непривычно, что следует делать много дублей», - поделился впечатлениями Степан.

Агентство Телевидения Новости