Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:22
Просмотров: 63

В Харькове покажут французское кино

В Харькове покажут французское кино

С 4 по 10 октября в кинотеатре "Боммеръ" (ул. Полтавский шлях, 6) пройдет фестиваль французского короткого метра "Francourt".

Об этом сообщили в кинотеатре.

Фильмы показа:

Воскресная еда

Молодость отшельников

Девочки

Красивый рот

Чистый звук

Фильмы будут демонстироваться на языке оригинала (ффранцузском) с украинскими субтитрами.

Начало киносеансов в 21.00.

Организатор показа в Харькове - Festivals cinema при поддержке Альянс Францез Харьков.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Турбоатом" подписал крупный контракт
Сегодня 08:24    129
Харківщина отримає мільярдні контракти – Президент України
Сегодня 07:40    118
Легендарный «терминатор» готовится к своему первому визиту в Украину
Сегодня 07:24    106
На Слобожанской ярмарке представлены 2,5 тысячи видов товаров от 700 предприятий
Сегодня 06:43    173
ХТЗ сохранен и опережает заявленные объемы производства - Порошенко
30.09.2018 09:26    186
Харьковский областной совет будет сотрудничать с США в развитии объединенных громад
30.09.2018 08:39    89
Япония готова к сотрудничеству с Харьковщиной
30.09.2018 07:52    129
«Электротяжмаш» подписал соглашение с «Богдан-Моторс»
30.09.2018 07:07    192
Харьковщина презентует миру свои достижения
30.09.2018 06:10    172
В Харькове назовут улицу в память женщины - Праведника народов мира
29.09.2018 12:57    220
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 