В Харькове покажут французское кино

Сегодня 09:22

Сегодня 09:22

С 4 по 10 октября в кинотеатре "Боммеръ" (ул. Полтавский шлях, 6) пройдет фестиваль французского короткого метра "Francourt".

Об этом сообщили в кинотеатре.

Фильмы показа:

Воскресная еда

Молодость отшельников

Девочки

Красивый рот

Чистый звук

Фильмы будут демонстироваться на языке оригинала (ффранцузском) с украинскими субтитрами.

Начало киносеансов в 21.00.

Организатор показа в Харькове - Festivals cinema при поддержке Альянс Францез Харьков.

Источник: sq.com.ua

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