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В Харькове покажут французское кино
С 4 по 10 октября в кинотеатре "Боммеръ" (ул. Полтавский шлях, 6) пройдет фестиваль французского короткого метра "Francourt".
Об этом сообщили в кинотеатре.
Фильмы показа:
Воскресная еда
Молодость отшельников
Девочки
Красивый рот
Чистый звук
Фильмы будут демонстироваться на языке оригинала (ффранцузском) с украинскими субтитрами.
Начало киносеансов в 21.00.
Организатор показа в Харькове - Festivals cinema при поддержке Альянс Францез Харьков.
Источник: sq.com.ua
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