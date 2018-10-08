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В Харькове презентуют книгу о незрячем путешественнике

В Харькове презентуют книгу о незрячем путешественникеИздание посвящено незрячему писателю начала XX века, путешественнику, тифлопедагогу Василию Ерошенко. Он несколько лет прожил в Юго-Восточной Азии — Японии, Китае, Индии и других странах, публиковал рассказы и сказки на японском языке и эсперанто.

«Жители Страны восходящего солнца издали пять томов его произведений, он пользовался на Востоке славой поэта, драматурга, педагога, путешественника. Владел двадцатью языками, в том числе эсперанто», — рассказывают в музее.

Книга напечатана так, чтобы её могли читать слабовидящие и незрячие — крупными буквами и шрифтом Брайля.

Презентация состоится 13 октября в 11.00 в Харьковском литературном музее (улица Багалея, 6). Вход свободный.

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