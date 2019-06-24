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В Харькове пройдет фестиваль «Ивана Купала»

В Харькове пройдет фестиваль «Ивана Купала»

Фестиваль флористики и ремесел «Ивана Купала» пройдет 6-7 июля на Арт-заводе «Механика. Иная Земля» (ул. Плехановская, 126).

По словам организаторов, гостей фестиваля ждут вкусные фуд-корты, фотосессия в вышиванках, ярмарка handmade, выставка картин, мастер-классы от лучших мастеров города по гончарству, гутництву, песочной анимации, изготовлению куклы-мотанки, а также плетению традиционных купальских венков.

Кроме того, все желающие смогут принять участие в тематическом квесте и отправиться на поиски цветка папоротника.

По словам начальника Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктории Грецкой-Миргородской, фестиваль проходит в Харькове не первый год, и каждый раз он становится все интересней и масштабней.

«В этот раз в рамках фестиваля состоится конкурс красоты «СтудМисс Харьков 2019», а также пройдет мероприятие «Startup Grind», на котором соберутся и смогут пообщаться между собой основные игроки экосистемы: предприниматели, инноваторы-инвесторы и все заинтересованные в развитии стартап-движения в нашем городе. Помимо всего упомянутого, наших гостей ожидает множество других сюрпризов», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

В завершение праздника гостей мероприятия ждет файер-шоу, ультрафиолетовое шоу мыльных пузырей и традиционный купальский костер.

Начало праздника – в 10:00. Фестиваль продлится до 23:00.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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