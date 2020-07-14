В Харькове пройдет выставка Петриковской росписи

Персональная выставка Петриковской росписи Анны Булгаковой открылась в галерее "Искусство Слобожанщины" (пл.Свободы, 5/1) и продлится до 18 июля. Как сообщили в галерее, 17 июля в 16:00 состоится творческая встреча с автором и мастер-шоу.

"Из-за карантинных ограничений количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход - по предварительной записи по телефонам: (057) 717-10-40, (057) 705-15-50", - предупредили в галерее.

Петриковская роспись или "Петриковка" – украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, которая сформировалась на Днепропетровщине в поселке Петриковка, откуда и происходит название этого вида искусства. Бытовые вещи с узорами в стиле Петриковской росписи сохранились с XVII века. Эта роспись своей красотой и аутентичностью покорила Межправительственный комитет ЮНЕСКО и в 2013 году попала в список объектов Всемирного нематериального культурного наследия человечества, который ведется с 1978 года во исполнение конвенции "Об охране Всемирного культурного и природного наследия".

В работах харьковской художницы Анны Булгаковой воплощена традиционная техника и оригинальное авторское видение, гармония цвета и яркое настроение, а также большая любовь к этому удивительному искусству.

Справка. Анна Булгакова родилась 12 января 1981 года в Севастополе. Художественное образование начала получать в 27 лет. Окончила профессиональный лицей № 13 по специальности "художник росписи по дереву", где изучила украинскую и российскую роспись: Петриковскую, Хохлому, Гжель, Полхов-Майданскую, Городецкую. Затем поступила в Харьковское художественное училище, которое окончила по специальности "художник-декоратор". В 2011 году поступила в Харьковскую государственную академию дизайна и искусств на факультет изобразительного искусства - станковая живопись. Закончила дипломной картиной "Бандуристы. Уничтоженная память". Работа находится в экспозиции Харьковского исторического музея.

Работы художницы находятся в частных коллекциях Украины и зарубежья и в национальных музеях.

Источник: sq.com.ua

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