Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:54
Просмотров: 100

В Харькове пройдет выставка Петриковской росписи

В Харькове пройдет выставка Петриковской росписи

Персональная выставка Петриковской росписи Анны Булгаковой открылась в галерее "Искусство Слобожанщины" (пл.Свободы, 5/1) и продлится до 18 июля. Как сообщили в галерее, 17 июля в 16:00 состоится творческая встреча с автором и мастер-шоу.

"Из-за карантинных ограничений количество посетителей мероприятия не должно превышать 15 человек. Вход - по предварительной записи по телефонам: (057) 717-10-40, (057) 705-15-50", - предупредили в галерее.

Петриковская роспись или "Петриковка" – украинская декоративно-орнаментальная народная живопись, которая сформировалась на Днепропетровщине в поселке Петриковка, откуда и происходит название этого вида искусства. Бытовые вещи с узорами в стиле Петриковской росписи сохранились с XVII века. Эта роспись своей красотой и аутентичностью покорила Межправительственный комитет ЮНЕСКО и в 2013 году попала в список объектов Всемирного нематериального культурного наследия человечества, который ведется с 1978 года во исполнение конвенции "Об охране Всемирного культурного и природного наследия".

В работах харьковской художницы Анны Булгаковой воплощена традиционная техника и оригинальное авторское видение, гармония цвета и яркое настроение, а также большая любовь к этому удивительному искусству.

Справка. Анна Булгакова родилась 12 января 1981 года в Севастополе. Художественное образование начала получать в 27 лет. Окончила профессиональный лицей № 13 по специальности "художник росписи по дереву", где изучила украинскую и российскую роспись: Петриковскую, Хохлому, Гжель, Полхов-Майданскую, Городецкую. Затем поступила в Харьковское художественное училище, которое окончила по специальности "художник-декоратор". В 2011 году поступила в Харьковскую государственную академию дизайна и искусств на факультет изобразительного искусства - станковая живопись. Закончила дипломной картиной "Бандуристы. Уничтоженная память". Работа находится в экспозиции Харьковского исторического музея.

Работы художницы находятся в частных коллекциях Украины и зарубежья и в национальных музеях.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Приватизація заводу «Радіореле» – унікальна можливість вигідно інвестувати у підприємство з високим потенціалом - Фонд державного майна України
Сегодня 08:34    1
В Мерефе отремонтируют 150 военных двигателей
Сегодня 08:07    42
На улице Сумской вандалы сломали уличное пианино (ФОТО)
Сегодня 07:31    103
Работники Панютинского вагонремзавода готовы перекрыть железную дорогу
Сегодня 07:13    89
Движение по улице Гоголя запрещено до конца сентября. Трамвай №26 во вторник изменит маршрут
Сегодня 06:36    84
Коронавирус в Харькове: статистика на 13 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:18    110
Стали известны подробности пожара в районе цирка (ВИДЕО)
13.07.2020 08:39    660
На Харківщині пройшла акція “Небо для всіх” (ФОТО)
13.07.2020 08:12    204
За сутки в Харьковской области сгорело 9,5 тысяч кв. м. природных территорий
13.07.2020 07:45    126
Turkish Airlines анонсировала возобновление полетов из Харькова
13.07.2020 07:18    155
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 