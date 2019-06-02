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В Харькове прошел рекордный парад (ФОТО)

В Харькове прошел рекордный парад (ФОТО)

Самый массовый парад семей защитников Украины с птичками мира прошел в Харькове. Представители книги рекордов Украины зафиксировали рекорд. По данным представителей книги, в параде приняли участие 1 тыс. 200 детей и взрослых.

Рекорд установлен в рамках V фестиваля детского и юношеского творчества "Поздравляем детство", посвященного Дню защиты детей. 350 семей защитников Украины и 50 детских коллективов Харькова и области стали участниками фестиваля.

Все участники готовили птичек мира, на которых писали пожелания добра, мира и согласия в нашей стране, чтобы доказать еще раз , что Украина - неделимое государство - рассказала руководитель Народного полицейского театра оригинального жанра "Дети будущего" при ГУНП в Харьковской области Елена Николайчук-Яровая.

Все "Птички мира", которых собрали во время мероприятия, завтра будут отправлены на передовую защитникам Украины.

В Харькове прошел рекордный парад (ФОТО)

В Харькове прошел рекордный парад (ФОТО)

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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