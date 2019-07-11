В Харькове состоялся фестиваль флористики и ремесел Ивана Купала

6-7 июля на территории арт-завода «Механика. Иная Земля» прошел фестиваль флористики и ремесел Ивана Купала.

«Могу с уверенностью сказать, что данное имиджевое мероприятие стало ярким и запоминающимся событием этого лета для наших гостей. Фестиваль был наполнен сюрпризами, пронизан национальным колоритом и, даже можно сказать, некой магией. Нам удалось вызвать интерес гостей праздника к возрождению и сохранению украинских народных традиций, обрядов и ремесел, что было основной целью его проведения», – отметила Виктория Грецкая-Миргородская, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета.

Помимо вкуснейшей зоны фуд-корта и комфортабельной зоны отдыха для взрослых и детей, на фестивале работала ярмарка handmade «Арт-Мельница» и выставка картин местных художников. Каждый гость имел возможность принять участие в различных мастер-классах от лучших ремесленников города, а также отправиться на поиски мифического цветка папоротника, приняв участие в тематическом квесте.

Девушки плели косы, традиционные купальские веночки, примеряли слобожанские вышиванки и фотографировались возле ярких фотозон, которые дополнили атмосферу праздника.

Программа фестиваля также была дополнена яркой концертной программой, fire show и ультрафиолетовым шоу мыльных пузырей. А в завершении праздника гостей ожидал большой купальский костер.

Кроме того, на протяжении работы фестиваля художники сообщества Urban Sketchers Kharkiv делали «живые» зарисовки самых ярких моментов мероприятия, которые были представлены гостям.

Справка: фестиваль флористики и ремесел «Ивана Купала» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Новости портала «Весь Харьков»