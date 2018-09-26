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В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

22 сентября 2018 года в пляжно-развлекательном комплексе “Акважур” прошел Food Fest Gastroman Autumn. Харьковчане и гости города окунулись в атмосферу настоящего гастрономического праздника в последний теплый викенд осени.

Особенностью этого сезона была интерактивная площадка Харьковского государственного университета питания и торговли, на которой гости фестиваля могли узнать о возможностях молекулярной кухни и продегустировать пищу, полученную с применением инновационных способов капсулирования и гранулирования. Также, состоялась презентация от сети пивомаркетов “Тандем”, на которой участники события познакомились с пивом со всего мира, узнали о полезных свойствах и методах производства напитков.

Кульминацией гастрономического действа был мастер-класс от шеф-повара Виталия Нужного — чемпиона Украины восточного региона по кулинарному искусству 2018.

На протяжении всего дня гости отдыхали под DJ-сопровождение и выступления музыкальных коллективов, наслаждались конкурсами и анимацией, а также вкусно провели время в теплой атмосфере фестиваля.

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

В Харькове состоялся осенний фестиваль еды Gastroman

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: харьков

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