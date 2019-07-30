В Харькове состоится Кубок Украины по кулинарии «Восточный регион 2019»

12-14 августа в Харькове будет проходить самое масштабное кулинарное мероприятие Кубок Украины по кулинарии «Восточный регион 2019». Это профессиональное соревнование среди кондитеров, поваров, су-шефов и шеф-поваров.

«В этом году мы решили провести гастрономический фестиваль в новом формате вместе с Первой Украинской Ассоциацией Шеф-поваров и Кулинарной Академией Al.Cuisine. Мероприятие направлено на объединение профессионалов кулинарного дела, популяризацию среди молодежи кулинарных профессий, а также современных технологических подходов и инноваций в ресторанном деле» – Виктория Грецкая-Миргородская, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

«Уже третий раз мы проводим этот Кубок и рады, что в этом году получаем поддержку Харьковского городского совета. Будет устроен настоящий гастрономический праздник, на котором можно будет увидеть, как соревнуются повара и кондитеры в разных номинациях, создавая гастрономические шедевры» – Алексей Латкин, Президент Первой Украинской Ассоциации Шеф-поваров.

Партнерами мероприятия выступят лидеры индустрии гостеприимства. 110 участников со всей Украины и ближнего зарубежья на протяжении трех дней будут сражаться за звание «Золотой китель». Судьями Кубка Украины по кулинарии «Восточный регион 2019» будут топовые шеф-повара и кондитеры Украины, Беларуси и Литвы.

Ежедневно на главной сцене будут проходить мастер-классы и лекции именитых поваров и кондитеров, прийти и послушать которые может каждый желающий. Также всех гостей ждут конкурсы и розыгрыши призов, яркие эмоции, знакомства с лучшими специалистами кулинарного мира и возможность стать победителем кубка!

Место проведения: г. Харьков, Arizona Beach Club пер. Буковый 10

Более подробная информация на сайте: http://uaochefs.com/kubok-ukrainy-po-kulinarii

Мероприятие в Фейсбуке: https://www.facebook.com/events/2264969030255026/

Справка. Кубок Украины по кулинарии «Восточный регион 2019» проводится Первой Украинской Ассоциацией Шеф-поваров и Кулинарной Академией Al.Cuisine при поддержке Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Новости портала «Весь Харьков»