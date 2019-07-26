В Харькове стартовал ежегодный социальный фотопроект «Герои нашего города»

В течение месяца фотографы будут «ловить живые кадры» процесса работы служащих харьковских коммунальных предприятий, которые задействованы в строительстве, реконструкции и озеленении города Харькова, а также врачей, спасателей и тех, кто делает нашу жизнь безопаснее, а проживание в городе комфортнее. Лучшие работы будут представлены вниманию харьковчан на выставке, приуроченной ко Дню города.

«Герои нашего города – особый социальный проект. И, с каждым годом, его значимость и важность повышаются. Харьков признан самым комфортным городом для жизни в Украине, и очень важно не забывать о том, что именно благодаря труду его простых рабочих жителей он с каждым днем все больше преображается. «Герои» Харькова – скромные люди, которые «оставаясь в тени» делают такое большое общее дело. Каждому человеку очень важно, чтобы его старания были замечены и оценены, ведь это всегда предает новых сил и вдохновляет», – Виктория Грецкая-Миргородская, начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Основная цель проекта – повысить имидж и престиж профессий работников коммунальных предприятий и учреждений города Харькова, показав значимость их труда, и сформировать уважение к людям, которые ежедневно делают Харьков чище, уютнее, безопаснее и комфортнее.

Конкурс проводится третий год и уже успел полюбиться жителям Харькова. Фото-проект обращает внимание на положительные изменения в городе, а также достижения в возрождении и обустройстве мест массового отдыха для проживающих в нем людей.

«Именно благодаря «живости» кадров фотопроекта реализуется основная его цель – показать в работе настоящих «героев» нашего города – тех, кто строит, чинит, убирает и делает красивее наш Харьков, и тех, кто лечит и спасает его жителей», – Олег Егоров, автор идеи конкурса.

К участию в конкурсе приглашаются как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители.

Номинации конкурса:

I – «Событие» (единичные работы и серии до 5 снимков)

II – Человек за работой» (единичные работы)



Для участия в конкурсе необходимо до 15 августа 2019 года отправить фотографии на e-mail: heroesofkharkivcity@gmail.com, с указанием ФИО автора фотографии, даты съёмки, название сюжета и ссылку на профиль автора в социальных сетях. Размер фотографий 30х40 см, 300 DPI.

20 августа конкурсная комиссия отберет фотографии, которые примут участие в фотовыставке. Выставка будет проводиться с 22 по 25 августа 2019 года.

Победители конкурса будут награждены грамотами и ценными призами.

Новости портала «Весь Харьков»