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В Харькове стартует благотворительный проект памяти Квитки Цисык

В Харькове стартует благотворительный проект памяти Квитки Цисык

В Харькове стартовал благотворительный проект "НезабутняКвітка".

В рамках проекта состоятся художественные и театральные мероприятия, а также соберут средства на приобретение маммографа для областного онкоцентра.

Открытие украинско-американского благотворительного проекта, посвященного американской певице украинского происхождения Квитке Цисык, состоялось 25 марта. Участие в мероприятии принял заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Анатолий Бабичев.

Сегодня начинаем проект, который не ограничится неделей, пока будут проходить художественные и театральные мероприятия. Уже вскоре будут собраны средства на приобретение маммографа для онкоцентра. Акция поддержана областной государственной администрацией и лично председателем ХОГА Юлией Светличной, - сказал Бабичев.

Он отметил, что в проекте поучаствуют не только местные деятели культуры, но и участники из других областей Украины.

В планах - посещение областного онкологического центра, госпиталя для ветеранов АТО, а также просветительские встречи со студентами, молодежью и детьми, а также концертные программы, - отметил Бабичев.

По словам продюсера Алекса Гутмахера, который в 2007 году основал благотворительный проект "НезабутняКвітка", основная цель - предупреждение и профилактика онкологических заболеваний.

Очень благодарен за содействие в организации мероприятия губернатору Харьковской области Юлии Светличной, ведь когда я обратился к ней с предложением провести благотворительный проект, она не только поддержала, но и заверила, что этот проект необходим области. Ведь именно сейчас строится новый современный онкологический центр, - сказал Гутмахер.

Директор Харьковского онкологического центра Денис Скорый отметил, что ежегодно в Харьковской области выявляют 1 тыс. новых случаев онкологических заболеваний молочной железы у женщин, более 4 тыс. женщин находятся на учете.

Итогом благотворительного проекта станет приобретение передвижного маммографа для онкологического центра, который сможет обследовать как можно больше женщин в каждом уголке нашего региона, - отметил Скорый.

Источник: sq.com.ua

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