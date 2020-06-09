В Харькове стартует онлайн-проект о театре для детей

Общественная организация «Платформа театральных инициатив» начинает проект «Театр и дети» и приглашает желающих присоединиться.

- Будет ряд разговоров в прямом эфире. Каждый — посвящен определенной теме, важной, прежде всего, профессионалам — театралам и педагогам, но очень полезной для родителей, которым небезразлично, как и чему учатся их дети, что они могут взять в современном театре, - рассказала режиссер и соведущая Яна Зеленская.

Первый разговор — «Театры для детей в мире» — запланирован на 20:00 7 июня. Соведущие Яна Зеленская и драматург Юлита Ран пригласили харьковских театральных деятелей Елену Лыбо и Яну Партолу.

- Обе гостьи задействованы экспертами во всеукраинском фестивале-премии "ГРА", у которого есть детское направление, и Украинском культурном фонде, а также много изучали тему театра для детей в рамках подготовки инклюзивного проекта "Пространство возможностей" на базе Полтавского театра кукол. Кроме того, Елена Лыбо и Яна Партола давно преподают в театральных вузах, - подчеркнула Яна Зеленская.

На второй беседе 9 июня драматург Ирина Гарец расскажет о ситуации с пьесами для детей и кто может готовить такой материал.

Также соведущие наметили общение с директором Полтавского академического областного театра кукол Татьяной Витряк и другими. Анонсы разговоров будут появляться на фейсбук-странице общественной организации (facebook.com/NGO.PTI). Трансляцию можно посмотреть на ютуб-канале «Платформы театральных инициатив», вопросы — задавать в комментариях, писать на страницу или фейсбук-мероприятие (facebook.com/events/711750976243014/).

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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