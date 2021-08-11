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В Харькове установили гигантский флагшток к 30-летию Независимости Украины (ФОТО)

В Харькове установили гигантский флагшток к 30-летию Независимости Украины (ФОТО)

Стелу, на которой будет развиваться сине-желтый флаг, уже можно увидеть на Сергиевской Площади (в районе Соборного спуска).

Конструкция флагштока уже смонтирована. На этой неделе будет готов и сам флаг, сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на заместителя главы ХОГА Михаила Харнама. Сейчас на объекте монтируют подъемную автоматику и благоустраивают территорию.

Кроме того, в ХОГА сообщили и о почти полной готовности смотровой площадки на Госпроме. Ее тоже готовят к открытию в 20-х числах августа. Сейчас выполнили уже 98% необходимых работ.

“Осталось подготовить световое и звуковое оборудование, которое будет здесь размещено”, – сказал Михаил Харнам.

На площадке уже установили бинокль, с помощью которого с высоты можно будет рассмотреть детали харьковских пейзажей.

В Харькове установили гигантский флагшток к 30-летию Независимости Украины (ФОТО)

Кроме того, на площадке будет мультимедийная локация.

“С помощью мультимедийного оборудования посетители могут ознакомиться с туристическими, историческими и архитектурными объектами нашего города и области. Все это будет дополняться разнообразными эффектами”, – рассказал директор департамента культуры ОГА Александр Костин.

Источник: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

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