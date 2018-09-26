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В Харькове установили скульптуру торговки семечками

В Харькове установили скульптуру торговки семечкамиАвтор работы, скульптор Сейфаддин Гурбанов говорит, что давно мечтал сделать «необычный памятник с приколом». 

«Нарисовал эскиз, его руководство Центрального рынка утвердило. Я вначале подумал, что это шутка. Чаще всего у нас в городе ставят памятники учёным, актёрам, артистам. Смешных композиций, без политики почти нет», — рассказывает Гурбанов. 

В начале работы над композицией Гурбанову позировали разные женщины, рассказывает скульптор. Передать колорит торговки не получалось. Тогда он поехал в поисках подходящего образа на Салтовку.

«Там, где «Круглый» рынок, увидел женщину, которая торговала антиквариатом. Подошёл, познакомились. Она мне рассказала, что её здесь все зовут «Люда СССР» и что однажды она уже позировала художнику. Приходила в мастерскую семь дней и позировала по четыре часа», — говорит Сейфаддин Гурбанов.

Над композицией, которая весит около тонны, скульптор работал примерно два месяца.

Практически все элементы памятника отлиты из бронзы. Стоимость скульптурной композиции Сейфаддин Гурбанов не называет, но уточняет: на материалы ушло около 300 тысяч гривен. По словам скульптора, эту сумму «оплатили его друзья».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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Темы: памятник

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