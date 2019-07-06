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В харьковской филармонии подвели итоги юбилейного сезона (ФОТО, ВИДЕО)

В харьковской филармонии подвели итоги юбилейного сезона (ФОТО, ВИДЕО)

а закрытии 90 концертного сезона выступит известный скрипач из Германии.

Главный дирижёр филармонии Юрий Янко рассказал, что главным достижением в жизни Харьковской филармонии за этот год является окончание капитального ремонта. Теперь здесь есть множество залов, подготовленных для театрализованных постановок, с применением хореографии, 3D эффектов, песочных анимаций и самых разнообразных стилей и спецэффектов.

Также в главном зале появилась оркестровая яма, что дает возможность исполнять оперную музыку и значительно расширить диапазон музыкальных произведений.

В харьковской филармонии подвели итоги юбилейного сезона (ФОТО, ВИДЕО)

В этом и следующем сезоне, рассказывает Янко, коллективом филармонии будут предприниматься усилия, чтобы усовременить классическую музыку, смешать ее с другими жанрами, сделать интересной не только для людей, связанных с творчеством, но и для любого человека, без музыкального образования. В этом сезоне оркестр филармонии играл под открытым небом, спускался в подземку, видел много самых разных концертных площадок и брался за материалы как украинской классической музыки, так и мировой.

В харьковской филармонии подвели итоги юбилейного сезона (ФОТО, ВИДЕО)

Юрий Янко:”Самое главное – показать нашим людям, украинцам, что им есть, чем гордиться. Наша культура неисчерпаема и безгранична. Но мало кто об этом знает. Так вот сверхзадачей нашего коллектива является именно это. Объяснить и показать величие нашего культурного наследия”.

В харьковской филармонии подвели итоги юбилейного сезона (ФОТО, ВИДЕО)

На закрытии сезона выступит Артем Шишков – первая скрипка немецкого квартета Lipkind Quaret. Артем является лауреатом Международного конкурса имени Королевы Елизаветы в Брюсселе и конкурса скрипачей и альтистов имени М. Росталя в Берлине.

В харьковской филармонии подвели итоги юбилейного сезона (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в главном зале филармонии будет исполнен концерт для скрипки с оркестром П. И. Чайковского. Почти 130 лет назад этот де концерт в Харькове исполнял сам маэстро.

Источник: objectiv.tv

Автор: Алика Пихтерева

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