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В Харьковской области появились указатели на пути к достопримечательностям
Знаки уже появились по пути к Шаровскому замку, Пархомовскому музею, Музею Сковороды и Высоте маршала Конева
В Харьковской области появились первые дорожные знаки, указывающие направление к главным достопримечательностям региона. Об этом на своей странице сообщил заместитель главы ХОГА Анатолий Бабичев.
"Популяризации жемчужин Харьковщины быть! Уверен, что уже вскоре памятники начнут менять свое лицо и еще больше харьковчан и гостей области захотят их посетить", - написал чиновник.
В частности, новые знаки уже появились по пути к Шаровскому замку, Пархомовскому музею, Музею Сковороды и Высоте маршала Конева.
Источник: http://newsroom.kh.ua
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