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В Харьковской области появились указатели на пути к достопримечательностям

В Харьковской области появились указатели на пути к достопримечательностям

Знаки уже появились по пути к Шаровскому замку, Пархомовскому музею, Музею Сковороды и Высоте маршала Конева

В Харьковской области появились первые дорожные знаки, указывающие направление к главным достопримечательностям региона. Об этом на своей странице сообщил заместитель главы ХОГА Анатолий Бабичев. 

"Популяризации жемчужин Харьковщины быть! Уверен, что уже вскоре памятники начнут менять свое лицо и еще больше харьковчан и гостей области захотят их посетить", - написал чиновник.

В частности, новые знаки уже появились по пути к Шаровскому замку, Пархомовскому музею, Музею Сковороды и Высоте маршала Конева.

 

Источник: http://newsroom.kh.ua

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