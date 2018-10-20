В Харьковской области стартуют Недели Германии

Харьковские «Недели Германии в Украине 2018» 20 октября торжественно откроет концерт в Харьковской филармонии, сообщает пресс-служба ХОГА.

В концерте примут участие известные музыканты: Кристиан Шмитт( орган), и Отто Заутер (труба-пикколо).

«Недели Германии в Украине» состоятся с 19 октября по 2 ноября в 14 городах по всей Украине с проведением более 70 мероприятий.

Только в Харькове можно будет увидеть выставки, художественные и исторические, подготовленные партнерами Генерального консульства Германии.

Молодежь ожидают разнообразные конкурсы на знание немецкого языка и Германии, показы документальных и художественных фильмов, дискуссии и форумы.

«Недели Германии в Украине» были впервые организованы осенью 2013 года и проводятся ежегодно.

Как сообщается, организаторами выступают Посольство Германии в Киеве, Генеральное консульство в Донецке с местом нахождения в Днепре, а также Почетные консулы в Харькове, Одессе, Львове и Черновцах.

Много немецких организаций являются партнерами «Недели Германии в Украине», которые проводят мероприятия самостоятельно.

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