В харьковском экопарке медведи не впадают в спячку. Как зимуют косолапые?

Бурые медведи Хан и Елизар прогуливаются по вольеру вместе с медведицей Лизой. Самка просыпается редко, в отличие от самцов, говорят работники экопарка. А в этом году, из-за аномально теплой зимы, эти животные вообще решили в спячку не впадать.

Роман Суровцев, пом. зав. сектора хищников

При таких погодных условиях медведь просыпается. Теплеет, он чувствует перемену погоды, из- за этого он встает и начинает кушать, чтобы опять же впасть в спячку

Эта троица бурых - не единственные медведи в экопарке. Почти то же самое происходит и с гималайскими мишками. Впрочем, по словам работников экопарка, отсутствие сна совершенно не вредит здоровью косолапых.

Деил, Деил, Деил… Голка, Голка выходи..

Роман зовет Дейла и Голку - это пара гималайских меведей поселилась в соседнем вольере с бурыми. Девочка Голка крепко спит, а вот Дейлу не до сна. Наблюдая за косолапыми работники экопарка приметили особенность, которой в предыдущие годы не наблюдалось.

Роман Суровцев, пом. зав. сектора хищников

У нас в этом году такая тенденция появилась, что медведи мальчики уступают еду девочкам, нашей Лизавете и она благодаря этому набрала хороший вес и спит, и будет бодрая весной.

Вместо спячки животные выбрали для себя зимние вкусности. Предпочитают косолапые тыкву, морковь и свеклу. Иногда лакомятся грецкими орехами. Но основа рациона - это каши и мясо, говорят в экопарке. А на десерт медведи лакомятся медом и джемом

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