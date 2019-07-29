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В Харьковском зоопарке тигру подарили слона

Свой усато-полосатый день тигр Елисей отметил с новым плюшевым другом. С самого утра хищника поздравили необычным подарком в виде большого игрушечного слона. К такой игрушке тигр подошел с осторожностью, впрочем, вскоре любопытство все же преодолело опасение, рассказывает Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Елисей несколько минут  ходил вокруг необычного гостя, присматриваясь и принюхивался, и только спустя некоторое время решился подойти поближе и попробовать лапой – сначала слегка, а затем – с силой завалил слона на землю. Слон, игрушечный слон стал  отличным обогащением среды, замечательной игрушкой: Елисей и когти поточил и попробовал  на вкус бивни, уши, ноги. Но явно, что слон пришелся не по вкусу.

Вдоволь наигравшись Елисей, как послушный мальчик, убрал за собой игрушку - затянув слона в укромное место. По словам Жанны Сивухи, день тигра очень важный экологический праздник. Ведь на сегодняшний день эти полосатые хищники находятся под угрозой исчезновения, виной тому - уменьшение ареала обитания и браконьерство.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

За последнее столетие численность этих животных сократилась в 25 раз и из 9 подвидов тигра - три уже уничтожены человеком. Это такие подвиды как Балийский, Яванский и Каспийский. Южнокитайский тигр с большой долей вероятности уже исчез или исчезнет  из природы в ближайшее время. Оставшиеся пять подвидов Бенгальский, Индокитайский, Амурский, Малайский и Суматранский тигр.

Тигров этих видов, по словам пресс-секретаря пока еще можно встретить в дикой природе, впрочем, суммарно количество редких хищников не превышает 4000 особей.

 

Агентство Телевидения Новости

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