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В Харківському театрі ляльок відбудеться вистава для дітей з багатодітних сімей

До Дня захисту дітей Харківський театр ляльок імені В. Афанасьєва вперше з початку повномасштабної війни відкриє свої двері, щоб провести благодійний захід. Для дітей та підлітків з понад 50 багатодітних сімей покажуть театральну виставу та влаштують серію творчих майстер-класів.

Захід пройде в межах проєкту «Спільно. Точки зустрічі» та за підтримки Фонду «Професійний розвиток Харкова» і ЮНІСЕФ. Мета проєкту — підтримати дітей, підлітків та їхні родини, які постраждали від війни.

Програма благодійного заходу:

12:00 — початок театральної вистави «Чарівне кільце».

12:50 — серія тематичних майстер-класів з живопису, ліплення та створення ляльок-мотанок.

13:50 — вручення наборів для творчості.

Дата: 1 червня, середа

Час: 12:00 – 14:00

Місце: Харківський театр ляльок імені В. Афанасьєва (площа Конституції, 24)

Довідково

«Спільно. Точки зустрічі» — проєкт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Фонду «Професійний розвиток Харкова» для підтримки підлітків та їхніх родин, які через війну були змушені залишити свої домівки. На базі координаційних штабів для переселенців у різних містах України створені точки, де можна отримати базову гуманітарну допомогу, соціоемоційну підтримку, доступ до індивідуальних та групових психологічних консультацій, факультативних занять зі шкільної програми тощо. Зараз такі точки працюють у Харкові, Полтаві, Кременчуці, Кропивницькому, Світловодську, Черкасах, Умані, Охтирці.

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