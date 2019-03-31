Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:57
Просмотров: 92

В Ярославле будут вызывать дух Ленина с помощью учебника квантовой механики

В Ярославле будут вызывать дух Ленина с помощью учебника квантовой механики

В Ярославле устроят перформанс под названием «Попытка вызвать дух Ленина при помощи учебника квантовой механики».

«Мы тщетно будем пытаться совершить невозможное, и у нас не получится. Мероприятие, где восторжествует реальность, где фантазия потерпит крах. Театрально-спиритическое шоу, где все станут участниками странного, непонятно кем выдуманного ритуала. Строго 17+. Мы попробовали вызвать [дух Ленина] в Москве, и у нас реально не получилось. Надо двигаться дальше. Команда экстрасенсов-физиков вычислила новое место и время, где вероятнее всего находится душа Вождя. Будем вызывать. Начало строго в 19.14. Встреча всех в Ярославле, на Красной площади у памятника Ленину. Приезжайте со всей России. Сложно сказать, что из этого получится. При себе иметь 52 рубля. Участие в мероприятии бесплатное. По предварительной записи», — говорится в объявлении организаторов — Театра имени Алехандро Валенсио.

Источник: rosbalt.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: россия

Читайте ещё:

В Ингушетии расформировали полицейский батальон, вставший на сторону митингующих
Сегодня 09:46    121
В Костроме начали давать взятки картошкой
Сегодня 07:39    116
Россия не решится на военное вторжение во время выборов, но провокации устроить может, — мнение
30.03.2019 10:52    161
VPN-сервисы отказываются сотрудничать с ФСБ. Согласилась сотрудничать только ведомственная «Лаборатория Касперского»
30.03.2019 10:15    128
Северный флот ВМФ РФ по-прежнему беззащитен перед иностранными субмаринами
30.03.2019 06:50    303
"Дайош чебурнет!" В России протестируют замедление доступа к Google и Facebook
29.03.2019 11:58    227
Грицак: «Члени терористичного синдикату ПВК «Вагнера» не мають громадянства. Єдине, що їх об’єднує – готовність вбивати будь-кого у будь-якій точці світу за вказівкою і гроші Кремля
29.03.2019 09:42    129
СМЕРТЬ РОССИИ. Вымирающую России заселят мигрантами
29.03.2019 07:38    505
Опасность для гражданской авиации: Россия «глушит» сигналы GPS в Крыму
29.03.2019 07:10    146
Старт выставки LIMA-2019 начался для России с фиаско
28.03.2019 10:29    361
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 