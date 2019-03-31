В Ярославле будут вызывать дух Ленина с помощью учебника квантовой механики

В Ярославле устроят перформанс под названием «Попытка вызвать дух Ленина при помощи учебника квантовой механики».

«Мы тщетно будем пытаться совершить невозможное, и у нас не получится. Мероприятие, где восторжествует реальность, где фантазия потерпит крах. Театрально-спиритическое шоу, где все станут участниками странного, непонятно кем выдуманного ритуала. Строго 17+. Мы попробовали вызвать [дух Ленина] в Москве, и у нас реально не получилось. Надо двигаться дальше. Команда экстрасенсов-физиков вычислила новое место и время, где вероятнее всего находится душа Вождя. Будем вызывать. Начало строго в 19.14. Встреча всех в Ярославле, на Красной площади у памятника Ленину. Приезжайте со всей России. Сложно сказать, что из этого получится. При себе иметь 52 рубля. Участие в мероприятии бесплатное. По предварительной записи», — говорится в объявлении организаторов — Театра имени Алехандро Валенсио.

Источник: rosbalt.ru

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