В Канаде придумали приложение для оценки настроения кота

Канадская компания Sylvester.ai запустила сервис под названием Tably для оценки самочувствия котов. Его алгоритмы оценивают положение головы и ушей животного, прищур глаз, степень напряжения мордочки и состояние усов. Как показало исследование 2019 года, по этим зонам можно точнее всего определить, испытывает ли кот или кошка стресс.

«Программа помогает хозяевам узнать, испытывает ли их питомец боль», — сказала агентству руководительница Sylvester.ai Мише Прист. По ее словам, приложение работает на основе нейросети, натренированной на большом количестве фотографий котов.

Tably поможет не только владельцам животных, но и начинающим ветеринарам, считают в канадской клинике, которая сотрудничала с разработчиками сервиса.

Опробовать сервис можно на сайте Sylvester.ai. Вскоре компания выпустит и отдельное приложение Tably. Его можно будет установить на iOS или Android.

Источник: internetua.com

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