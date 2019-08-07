В Китае появился книжный магазин с бесконечными стеллажами: впечатляющие ФОТО
В одном из крупнейших китайских городов Чунцине открыли книжный магазин с бесконечными книжными стеллажами, зеркальным потолком и детским читальным залом.
Об этом сообщает Dezeen.
Разработкой дизайна магазина занималась китайская архитектурная студия X + Living.
Зеркальный потолок и зигзагообразные лестницы создают впечатляющие интерьеры этого книжного магазина на юго-западе Китая. Кроме создания для местных жителей места для чтения и обучения, в магазине есть детский читальный зал и социальная зона, где продаются еда и напитки.
В центре магазина находится зал двойной высоты, который содержит горизонтальные и вертикальные наборы ступеней, ведущие вверх и в сторону сквозь полки с книгами, которые выравнивают стены. Зеркальные панели вдоль потолка визуально увеличивают размеры комнаты и количество ступенек.
Дети могут бесплатно играть в специализированном читальном зале, примыкающем к вестибюлю.
Социальный уголок, где можно приобрести закуски, находится на верхнем этаже библиотеки. Он укомплектован удобными кабинками для сидения. На этом уровне также есть дополнительный зал для чтения с классическими текстами.
Источник: prm.ua