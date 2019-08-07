В Китае появился книжный магазин с бесконечными стеллажами: впечатляющие ФОТО

В одном из крупнейших китайских городов Чунцине открыли книжный магазин с бесконечными книжными стеллажами, зеркальным потолком и детским читальным залом.

Об этом сообщает Dezeen.

Разработкой дизайна магазина занималась китайская архитектурная студия X + Living.

Зеркальный потолок и зигзагообразные лестницы создают впечатляющие интерьеры этого книжного магазина на юго-западе Китая. Кроме создания для местных жителей места для чтения и обучения, в магазине есть детский читальный зал и социальная зона, где продаются еда и напитки.

В центре магазина находится зал двойной высоты, который содержит горизонтальные и вертикальные наборы ступеней, ведущие вверх и в сторону сквозь полки с книгами, которые выравнивают стены. Зеркальные панели вдоль потолка визуально увеличивают размеры комнаты и количество ступенек.

Дети могут бесплатно играть в специализированном читальном зале, примыкающем к вестибюлю.

Социальный уголок, где можно приобрести закуски, находится на верхнем этаже библиотеки. Он укомплектован удобными кабинками для сидения. На этом уровне также есть дополнительный зал для чтения с классическими текстами.

Источник: prm.ua

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