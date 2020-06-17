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В Китае построили "горизонтальный небоскреб"

В Китае построили горизонтальный небоскреб

Необычное архитектурное сооружение открылось для посетителей в Китае. Конструкция имеет смотровую площадку со стеклянным дном. С высоты 250 м открывается чудесный вид, но не все могут им насладиться.

В китайском городе Чунцин в комплексе небоскребов Raffles City Chongqing открыли новую достопримечательность – "горизонтальный небоскреб" Crystal (Кристалл). Его на высоте 250 метров удерживают четыре башни. Длина сооружения 300 метров, вес – 12 тысяч тонн, пишет CNN.

Crystal открыл свои двери для посетителей. Так, скоростной лифт доставляет людей наверх за 50 секунд.

В "горизонтальном небоскребе" располагается выставочный павильон, посвященный будущей жизни на колонизированном Марсе, и площадка обозрения с прозрачным стеклянным полом.

Именно площадка, с которой открывается прекрасный вид на город и две близлежащие реки Янцзы и Цзялин, привлекает огромное количество туристов. Кстати, не все выдерживают "испытание высотой".

Многие посетители, встав на смотровую площадку со стеклянным дном, испытывают головокружение. Для некоторых преодолеть по такому полу пару метров – настоящая проблема.

Сообщается, что в ближайшее время в Crystal откроется еще и частный клуб с бассейнами, ресторанами и барами.

В Китае построили горизонтальный небоскреб

В Китае построили горизонтальный небоскреб

В Китае построили горизонтальный небоскреб

В Китае построили горизонтальный небоскреб

 

Источник: korrespondent.net/

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Темы: интересно

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