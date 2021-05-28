Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:09
Просмотров: 96

В кремовом мини и чулках: новая холостячка Злата Огневич игриво поманила пальчиком

В кремовом мини и чулках: новая холостячка Злата Огневич игриво поманила пальчиком

Прежде всего, поклонники следят за ее личной жизнью. Так или иначе, каждому хочется первым узнать о том, когда у героини шоу "Холостячка" появятся новые отношения, и как будет выглядеть ее избранник. Но пока о таком говорить очень уж рано.

Злата Огневич выложила игривое фото, на котором показала язык

На фото певица, которая принимала участие в проекте "Евровидение", позирует у стены в платье-пиджаке длины мини. На ногах у нее прозрачные чулки и цепочки, что в образе выглядит очень женственно и привлекательно.

"Будь собой. Будь собой. Будь собой.... Отовсюду твердят эту фразу! Да что там говорить, я сама частенько грешила ею. Если воспринимать её слишком буквально- это ложный путь, ведущий к лени. Как душевной, так и физической", - рассуждает будущая участница шоу "Холостячка" на телеканале 1+1.

"Сделай себя САМ. Пойми, что нравится: в жизни, мироощущении, выборе профессии,/пути, человеческих отношениях, еде и даже вооооон в том интересном парне, который сидит за столиком напротив", - добавляет одинокая певица.

"Я постоянно себя исследую, веду диалог с alter ego , который похож на интервью. Единственная разница- в этом интервью я отвечаю на все вопросы", - резюмировала Злата.

https://www.instagram.com/p/CPa6Qp7lPCD/?utm_medium=copy_link

Вот что поклонники написали ей в комментариях:

  • Ой какая
  • Злата ты огонь
  • Сделай себя сам, точно. Я сейчас на пути к достижению американской мечты, изучаю ресторанный бизнес и планирую открыть свое заведение в Чикаго. Это сложный путь, но выбрала его я!
  • Выглядишь сногсшибательно!!!

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 