В кремовом мини и чулках: новая холостячка Злата Огневич игриво поманила пальчиком

Злата Огневич выложила игривое фото, на котором показала язык

Прежде всего, поклонники следят за ее личной жизнью. Так или иначе, каждому хочется первым узнать о том, когда у героини шоу "Холостячка" появятся новые отношения, и как будет выглядеть ее избранник. Но пока о таком говорить очень уж рано.

На фото певица, которая принимала участие в проекте "Евровидение", позирует у стены в платье-пиджаке длины мини. На ногах у нее прозрачные чулки и цепочки, что в образе выглядит очень женственно и привлекательно.

"Будь собой. Будь собой. Будь собой.... Отовсюду твердят эту фразу! Да что там говорить, я сама частенько грешила ею. Если воспринимать её слишком буквально- это ложный путь, ведущий к лени. Как душевной, так и физической", - рассуждает будущая участница шоу "Холостячка" на телеканале 1+1.

"Сделай себя САМ. Пойми, что нравится: в жизни, мироощущении, выборе профессии,/пути, человеческих отношениях, еде и даже вооооон в том интересном парне, который сидит за столиком напротив", - добавляет одинокая певица.

"Я постоянно себя исследую, веду диалог с alter ego , который похож на интервью. Единственная разница- в этом интервью я отвечаю на все вопросы", - резюмировала Злата.

https://www.instagram.com/p/CPa6Qp7lPCD/?utm_medium=copy_link

Вот что поклонники написали ей в комментариях:

Ой какая

Злата ты огонь

Сделай себя сам, точно. Я сейчас на пути к достижению американской мечты, изучаю ресторанный бизнес и планирую открыть свое заведение в Чикаго. Это сложный путь, но выбрала его я!

Выглядишь сногсшибательно!!!

Источник: 1 Минута