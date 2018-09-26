В лесах Харьковщины животных будут кормить вакциной от бешенства

Жителей области просят не брать приманки в руки и не выносить их из зоны разбрасывания.

Во второй половине октября в области пройдет кампания по пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.

Над лесами и полями с самолета будут разбрасывать приманки с вакциной от бешенства. Исключение составят территории, подпадающие под запрет полетов самолетов (зона NOTAM) - Барвенковский, Близнюковский, Боровскойо, Двуречанский, Изюмский, Купянский районаы и приграничные с РФ территории на расстоянии 5-10 км от границы.

Приманка безопасна для людей и животных; имеет вид небольших брикетов размером со спичечный коробок с запахом мясокостной муки. Внутри - желеобразная капсула с вакциной против бешенства.

Данные меры обеспечат создание благополучной среды по заболеванию бешенством среди диких животных, которые являются основными распространителями возбудителя бешенства.

Источник: dozor.kharkov.ua

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