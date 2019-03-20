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В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах открылся новый сезон в королевском парке цветов Кёкенхоф.

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

На 32 гектарах земли в парке представлены около 800 видов тюльпанов, а также гиацинтов, нарциссов и орхидей.

В парке организованы разнообразные цветочные композиции, к которым ведут отдельные тропинки. Они будут доступны до конца мая.

Ежегодно королевский парк цветов Нидерландах посещает больше миллиона туристов.

Справка Всего Харькова / Кёкенхоф (Keukenhof — кухонный парк) — королевский парк цветов в Нидерландах. Также известен под названием Сад Европы (Garden of Europe). Расположен между Амстердамом и Гаагой в небольшом городке Лиссе. Ежегодно парк открыт для посетителей примерно с 20-х чисел марта до 20-х чисел мая.

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

В Нидерландах зацвели миллионы тюльпанов (фото)

Новости портала «Весь Харьков»

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