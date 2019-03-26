В Норвегии открыли первый в Европе подводный ресторан

Ресторан называется Under (по-английски это обозначает "под", а с норвежского переводится как "чудо"). Он расположен на южном побережье, возле живописного поселка Линдеснес.

Здание, напоминающее большой аквариум, спроектировало известное норвежское архитектурное бюро Snohetta.

Внешне это частично затопленное сооружение. Основной зал с панорамным видом на подводный мир находится на глубине около 5 метров.

Посетителям предлагают пообедать или поужинать, созерцая жизнь морской флоры и фауны из панорамных окон.

Сооружение может выдерживать очень суровую погоду. При его строительстве использовались экологичные материалы.

Как сообщает издание New Atlas, строительство ресторана происходило на барже, а потом конструкция была частично погружена в воду и закреплена на дне на специальной бетонной плите. В процессе установки сооружение наполнили водой, которую впоследствии откачали.

Здание площадью 600 кв. м имеет бетонные стены толщиной 1 м. Посетители заходят в фойе, а затем спускаются по лестнице в ресторан.

Обед, приготовленный из местных продуктов и морепродуктов, может стоить до 3700 крон (430 долларов США) на человека (включая напитки).

Ресторан способен обслужить за год около 12 тысяч человек.

Кроме того, Under будет использован и для морских исследований. Так, установленные на фасаде ресторана камеры будут собирать данные, необходимые для мониторинга популяции морских обитателей.

Фото: New Atlas

Источник: bykvu.com

Новости портала «Весь Харьков»