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В новом шоу Discovery создали реальный костюм Железного человека

В новом шоу Discovery создали реальный костюм Железного человека

Продюсер и специалист по спецэффектам Адам Сэвидж стал ведущим шоу «Savage Builds» на известном научном телеканале Discovery.

Он будет собирать огромные конструкции из фильмов и истории; в первом выпуске Сэвидж совместно с английским изобретателем Ричардом Браунингом, основателем стартапа Gravity Industries, создал самый известный костюм вселенной Marvel.

Модель костюма Железного человека вышла не только реалистичной, но и функциональной: ее титановый корпус выдерживает выстрелы огнестрельного оружия, а благодаря новой технологии она еще и летает, хоть и не очень высоко.

Кроме Ричарда Браунинга, который создал реактивный ранец, Сэвиджу помогла компания Eos. Она напечатала все детали на 3D-принтере.

Источник: likeinua.com

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Темы: кино

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