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В Інтернеті трупами окупантів можна викласти будь-який текст

В Інтернеті трупами окупантів можна викласти будь-який текст

Ентузіасти створили бота у телеграмі, який створює текст тілами російських окупантів.

Бот називається Папка в пакєтє. https://t.me/no_father_bot

Тут можна ввести будь-який текст. Програма викладе його трупами російських військових. У соцмережах уже активно користуються цим інструментом.

Автори проєкти створили фактично шрифт із трупів російських солдатів, який можна розмістити на фоні снігу чи піщаників.

Джерело: chasdiy.org

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