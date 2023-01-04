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В Інтернеті трупами окупантів можна викласти будь-який текст
Ентузіасти створили бота у телеграмі, який створює текст тілами російських окупантів.
Бот називається Папка в пакєтє. https://t.me/no_father_bot
Тут можна ввести будь-який текст. Програма викладе його трупами російських військових. У соцмережах уже активно користуються цим інструментом.
Автори проєкти створили фактично шрифт із трупів російських солдатів, який можна розмістити на фоні снігу чи піщаників.
Джерело: chasdiy.org