Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:30
Просмотров: 64

В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження

В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження

30 жовтня знаменита модель plus-size Ешлі Грем відсвяткувала 31-річчя гучною вечіркою з друзями. Для виходу зірка приміряла на себе образ популярної співачки Дженніфер Лопес.

Ешлі показала шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, як відсвяткувала день народження.

Так, Грем скопіювала образ Джей Ло, у якому вона з'явилася в 2000 році на MTV Video Music Awards. Пишнотіла модель одягнула білий топ і такого ж кольору обтислі джинси. Доповнила образ Ешлі пов'язка на голові.

На відео, яке зірка опублікувала в Instagram-сторіз, Ешлі заспівала і станцювала під хіт Дженніфер Лопес "Waiting For Tonight". 

В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження
Ешлі Грем / Instagram

В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження
Дженніфер Лопес на MTV VMA у 2000 році

В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження
Ешлі Грем / Instagram

В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження
Ешлі Грем / Instagram

В образі Дженніфер Лопес: як пишнотіла модель Ешлі Грем відгуляла день народження


Источник: https://24tv.ua/shoubiz_tag1129

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

5 роковых ошибок во время сушки волос, которые надо перестать совершать
30.10.2018 10:38    297
Кто стал иконой стиля в 2018 году
25.10.2018 07:36    234
Как восстановить ногти после наращивания?
24.10.2018 08:46    209
Саентология и свингерство: самая крепкая пара Голливуда раскрыла неожиданный секрет идеального брака
24.10.2018 00:46    741
У Жанны Бадоевой есть 10 способов борьбы с осенней депрессией
23.10.2018 10:30    185
Шэрон Стоун откровенно рассказала о страшной болезни
23.10.2018 09:52    560
Два дня не приходила в себя: Виктория Бэкхем срочно отправилась на лечение
22.10.2018 00:22    568
Джулия Робертс похвасталась бесконечными ногами в новой рекламе Calzedonia
09.10.2018 08:31    237
Ани Лорак разводится, — нотариусы
08.10.2018 09:11    816
Тонкости осеннего макияжа
02.10.2018 10:00    229
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 