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В Одессу съедутся клоуны из 11 стран

В Одессу съедутся клоуны из 11 стран

В Одессу для участия в традиционной Комедиаде приедут клоуны из 11 стран мира.

Об этом рассказала организатор "Комедиады - 2019" Яна Делиева, сообщает 048.ua.

"Комедиада" будет очень масштабной. Она продлится 6 дней - с 27 марта и финальный день, по традиции - это: 1 апреля. К нам приедут гости из Германии, Латвии, России, Беларуси, Италии, Испании, Польши, Канады, Франции, Нидерландов и Швейцарии. Будет 15 членов международного жюри", - сообщила Делиева.

Она также рассказала, что 27 марта впервые в Украине и СНГ придет уникальный итальянский комик Месье Давид с его театром ног. 29 марта на фестивале покажут "КомедиБабу" (только женщины-клоунессы). Также на фестиваль приедет Юджин Чаплин, сын Чарли Чаплина. В "Доме Клоуна" он покажет новый фильм.

Источник: prm.ua

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