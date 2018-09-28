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В октябре Харьков посетит "Рабыня Изаура"

В октябре Харьков посетит Рабыня Изаура

В октябре Харьков посетит актриса, исполнившая роль рабыни Изауры в одноименном сериале. Об этом на своей странице в Facebook сообщил телеведущий Дмитрий Комаров.

По словам мужчины, в данный момент он с Луселией Сантос работает в Южной Америке над документальной программой о жизни актрисы. 

"Друзья, прямо из Бразилии сообщаю суперновость: во-первых, мы сняли уникальный репортаж о жизни актрисы. А во-вторых (фанфары), мне удалось уговорить Луселию Сантос приехать к нам в гости. С гордостью сообщаю, что исторический визит самой известной бразильской актрисы пройдет в Украине, в рамках нашего совместного мини-тура, посвященного старту нового сезона из Бразилии", - написал ведущий.

Встреча с актрисой пройдет в Харькове 20 октября во Дворце студентов Национального Юридического университета им. Я. Мудрого. После мероприятия "Изаура" отправится в Днепр, а затем в еще три украинских города. 

 

 

Напомним, ранее сообщалось, что вслед за городами Донбасса, голливудский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум посетил Харьков. Подтверждающими это фотографиями на своей странице в соцсети поделился харьковчанин Руслан Шепель. Судя по снимку и геотегу на фото, речь идет о фирменном магазине на Московском проспекте, 9. Стоит отметить, что свой приезд в Харьков актер никак не афишировал.

Источник: http://newsroom.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: кино

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