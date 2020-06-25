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В Париже снова открыли Эйфелеву башню

В Париже снова открыли Эйфелеву башню

В Париже 25 июня вновь открылась для посетителей Эйфелева башня. Одна из главных достопримечательностей французской столицы была закрыта с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Эйфелеву башню во французской столице — Париже — 25 июня вновь открыли для посетителей, спустя почти три месяца после ее закрытия в рамках карантинныхограничений. Об этом Twitter достопримечательности.

«Рада приветствовать вас снова с 25 июня… Вот я и открылась и готова приветствовать первых посетителей фанфарами», — говорится в сообщении.

На сайте памятники отмечается, что для обеспечения безопасности предпринимаются специальные меры — посетители, в частности, должны обязательно быть в масках.

 

C’est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs !
Here we go, I’m open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY

 

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020

 

Так, Эйфелева башня открыла для посетителей второй этаж — по лестнице с 25 по 30 июня, а на лифте — с 1 июля.

Ранее сообщалось, что площадь перед Собором Парижской Богоматери снова открыли для публики спустя больше года с момента пожара.


Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: досуг

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