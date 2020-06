В Париже снова открыли Эйфелеву башню

В Париже 25 июня вновь открылась для посетителей Эйфелева башня. Одна из главных достопримечательностей французской столицы была закрыта с середины марта из-за пандемии коронавируса.

Эйфелеву башню во французской столице — Париже — 25 июня вновь открыли для посетителей, спустя почти три месяца после ее закрытия в рамках карантинныхограничений. Об этом Twitter достопримечательности.

«Рада приветствовать вас снова с 25 июня… Вот я и открылась и готова приветствовать первых посетителей фанфарами», — говорится в сообщении.

На сайте памятники отмечается, что для обеспечения безопасности предпринимаются специальные меры — посетители, в частности, должны обязательно быть в масках.

C’est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs !

Here we go, I’m open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! #tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020